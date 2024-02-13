أرمينيا تعلن مقتل جنديين بنيران القوات الأذربيجانية

وكان رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الذي خسرت بلاده الحرب أمام الجيش الأذربيجاني العام 2020 وخريف العام 2023، قد طالب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بتوقيع معاهدة عدم اعتداء بين البلدين، ريثما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام.

واستعادت أذربيجان الخريف الماضي إقليم ناغونو كاراباخ الذي تقطنه أكثرية أرمنية كانت سيطرت على الإقليم بدعم أرمينيا منذ العام 1994.