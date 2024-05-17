بعد تلقيه تهديدات.. "اغتيال" مدير أحد السجون الرئيسية في كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أن مدير سجن لا موديلو، إحدى المؤسسات العقابية الرئيسة في كولومبيا، "اغتيل"، الخميس، في بوغوتا.

وقال وزير العدل نيستور أوسونا في مقطع فيديو على منصة "إكس"، "اغتيل للتو الكولونيل المتقاعد إلمر فرنانديز (...) بينما كان في سيارته".

وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن فرنانديز "تولّى منصبه، في 4 أبريل/نيسان، ونفذ أوامر تأديبية، وأجرى عمليات تفتيش عشوائية. واليوم اغتيل بطريقة فظيعة".