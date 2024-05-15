تشكيك عضو كنيست بإمكانية إعادة الأسرى يثير الضجة في إسرائيل

تسبب تشكيك عضو بالكنيست في إمكانية إعادة كل الأسرى لدى حركة حماس في حالة من الاحتقان بين الإسرائيليين، عكَسها الإعلام العبري ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكان النائب المتطرف تسيفي سوكوت، قد أدلى بتصريحات إعلامية، حول ملف الأسرى وفرص الوصول إلى صفقة مع حركة حماس، وذكر أن الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى هي حين تدرك حركة حماس أنها لا تمتلك خيارات أخرى سوى إعادتهم.

وذكر سوكوت أنه يأمل أن تكون هناك إمكانية لإعادة كل الأسرى، مستطردًا: "لكنني لست واثقًا من ذلك".

وأضاف أنه يتعين بذل كل جهد من أجل إعادتهم، ولكن ليس بطريقة من شأنها أن تمس بشدة بأمن البلاد.

وأردف: "لن نسمح لأنفسنا بالمساس بأمن البلاد، ونعتقد أن السبيل الوحيد لإعادتهم هو حين تدرك حركة حماس أنها لا تمتلك خيارات أخرى سوى إعادتهم".

ومضى عضو كتلة "الصهيونية الدينية" قائلا، إن حركة حماس "تعتقد أن العالم سينجح في دفع إسرائيل للتوقف، وأن الحركة ستظل صاحبة السيادة على قطاع غزة".