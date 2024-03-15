سفير موسكو في واشنطن: تلقينا تهديدات بشأن انتخابات‎ الرئاسة الروسية

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، الخميس إن سفارته تلقت عددا من التهديدات فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة الروسية هذا الأسبوع.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن أنتونوف قوله للتلفزيون الرسمي "نتلقى عددا كبيرا من المكالمات والتهديدات الاستفزازية، نعلم أن هناك خططا للقيام بأعمال مناهضة لروسيا حول سفاراتنا وقنصلياتنا، وستكون هناك محاولات للدخول إلى سفارتنا. ليس لتعطيل الانتخابات، لأن ذلك لن ينجح، بل لجعل الأمور أصعب وتعكير مزاجنا".

وبحسب "رويترز"، يدلى الناخبون الروس بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لثلاثة أيام تبدأ الجمعة، ومن شبه المؤكد أن يفوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على ثلاثة منافسين، لم ينتقده أي منهم.

وفي وقت سابق الخميس، صرح وزير التنمية الرقمية الروسي ماكسوت شادييف لوكالة "تاس" للأنباء بأنه "يتوقع هجمات قرصنة واسعة النطاق على البنية التحتية لنظام التصويت خلال الانتخابات".