واشنطن: قطر منفتحة على إعادة النظر في وجود حماس على أراضيها

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الجمعة، إن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حركة حماس على أراضيها، بمجرد حل أزمة عشرات المحتجزين لدى الحركة.

وذكر المسؤول أنه تم التوصل إلى هذا التفاهم، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" لأول مرة، خلال اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة بلينكن للدوحة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، في 14 تشرين الأول/ اكتوبر، مع رئيس الوزراء القطري، قال بلينكن إنه لا يمكن "الاستمرار في التعامل كالمعتاد" مع حماس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من الدوحة إغلاق المكتب السياسي للحركة.