بايدن: الغارات الجوية في اليمن ستستمر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الغارات الجوية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن ستستمر.

وأضاف بايدن في تصريح له: "ضرباتنا ضد الحوثيين قد لا توقفهم لكننا مستمرون في تنفيذها".

وتزامن ذلك مع تصريح لمسؤول أمريكي قال فيه إن القوات الأمريكية شنت ضربات جديدة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة استهدفت صباح الخميس صاروخين حوثيين مضادين للسفن خلال إعدادهما لضرب أهداف في البحر الأحمر.