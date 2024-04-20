طائرات "إف 35" الإسرائيلية تشارك في "هجوم أصفهان"

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الإسرائيلي الجديد على إيران، حيث أكدت استهداف 3 طائرات إسرائيلية من طراز "إف 35" منظومة رادار للدفاع الجوي مكلفة بحماية منشأة نطنز النووية بأصفهان، وفقاً لموقع "العربية نت".

وأكد مسؤول أمريكي بارز لقناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، "إطلاق 3 صواريخ من طائرات مقاتلة إسرائيلية خارج إيران في ضربة محدودة للغاية صباح الجمعة".

وبحسب صور لأقمار صناعية حصرية حصلت عليها CNN من "أومبرا سبيس"، لا يبدو أن هناك أي أضرار واسعة النطاق في قاعدة جوية يُزعم أنها استهدفت في ضربة عسكرية إسرائيلية.

والتقطت صور القمر الصناعي من رادار الفتحة التركيبية (SAR) حوالي الساعة 10:18 صباحاً بالتوقيت المحلي.