طائرات "إف 35" الإسرائيلية تشارك في "هجوم أصفهان"
كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الإسرائيلي الجديد على إيران، حيث أكدت استهداف 3 طائرات إسرائيلية من طراز "إف 35" منظومة رادار للدفاع الجوي مكلفة بحماية منشأة نطنز النووية بأصفهان، وفقاً لموقع "العربية نت".
وأكد مسؤول أمريكي بارز لقناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، "إطلاق 3 صواريخ من طائرات مقاتلة إسرائيلية خارج إيران في ضربة محدودة للغاية صباح الجمعة".
وبحسب صور لأقمار صناعية حصرية حصلت عليها CNN من "أومبرا سبيس"، لا يبدو أن هناك أي أضرار واسعة النطاق في قاعدة جوية يُزعم أنها استهدفت في ضربة عسكرية إسرائيلية.
والتقطت صور القمر الصناعي من رادار الفتحة التركيبية (SAR) حوالي الساعة 10:18 صباحاً بالتوقيت المحلي.
كما لا يبدو، وفقا لـCNN، أن هناك أي حفر كبيرة في الأرض ولا توجد مبانٍ مدمرة بشكل واضح.
وكشفت الصور كذلك طائرات "إف-14 تومكات" الإيرانية التي كانت متمركزة في القاعدة الجوية في الماضي ليست هناك في الوقت الحالي.
وتوضح صور الأقمار الصناعية أن طائرات "إف-14 تومكات" لم تكن هناك لبعض الوقت قبل الضربة.
وأكد مصدر إسرائيلي في وقت سابق استهداف قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان، فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وقوع أضرار بالمواقع النووية الإيرانية التي تعرّضت لهجوم بمسيّرات صغيرة إسرائيلية، مشددة أن المنشآت النووية يجب ألا تكون هدفا على الإطلاق في النزاعات العسكرية.
ومن جهتها نفت طهران تعرض منشآتها الحيوية وتحديدا النووية لأي ضرر، مؤكدة أنها آمنة.