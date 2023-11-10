"الغارديان": سوناك يواجه مأزقاً سياسياً معقداً بسبب وزيرة داخليته

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن وجود خلافات كبيرة تحيط بوزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، التي يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك دعوات متزايدة لإقالتها، مؤخراً.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن ذلك يأتي بعد أن كتبت برافرمان، في مقال لها، أن عناصر الشرطة "يفاضلون" عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات، واعتبرت أنهم تجاهلوا "الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين" خلال مسيرات احتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وجاءت تصريحات برافرمان، التي تلقفها الجناح اليميني لحزب المحافظين الحاكم، بعد وصفها المسيرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة بأنها "مسيرات كراهية"، وذلك بعد أيام على قولها إن العيش بلا مأوى هو "خيار لنمط الحياة"، بحسب الصحيفة.

وأشارت "الغارديان" إلى أن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان شخصية بارزة في اليمين التقليدي لحزب المحافظين، وتعد من أشد المؤيدين لسوناك، ما جعل إقالتها مسألة حساسة سياسياً.

على صعيد آخر، ذكرت الصحيفة أن تأخير مشروع قانون العدالة الجنائية الرئيسي يزيد من تعقيد الأمور، في ظل مقاومة وزراء الحكومة بشأن التدابير التي اتخذتها برافرمان للحد من توزيع الخيام على الأفراد المشردين.

وأوضحت الصحيفة أن جذور معضلة سوناك تعود إلى محاولته السابقة قيادة حزب المحافظين، إذ لعبت برافرمان "محبوبة اليمين المتشدد" خلال تلك الفترة دورًا حاسمًا في دعم سوناك ضد المنافسين المحتملين، مؤكدة أن اقتراح "صفقة قذرة" مع برافرمان الذي أثاره كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، يسلط الضوء على مدى تعقيد تحالفهم السياسي.

وأشارت إلى أن تزايد الدعم لبرافرمان بين الفصائل اليمينية المتشددة، منذ ذلك الحين، جعل سوناك حذرًا من إقصاء هذه الشريحة المؤثرة داخل الحزب.