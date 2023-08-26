تقرير: فاغنر لا تمتلك أي خطط لمواصلة عملياتها بعد مقتل بريغوجين

ذكرت ثلاثة مصادر منخرطة بشكل مباشر مع مجموعة "فاغنر" الروسية أن المجموعة لا تمتلك أية خطط طارئة لمواصلة سير عملياتها كالمعتاد في أعقاب موت قائدها يفغيني بريغوجين وباقي قياداتها الكبار في تحطم طائرة كانوا على متنها، وفق ما ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

ونقل الموقع في تقرير له عن المصادر قولها إنه "لا يوجد أدنى شك بأن عملية القتل تمت بناء على أوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما أنه اتهم بريغوجين بالخيانة في أعقاب تمرده القصير".

وأفاد أحد المصادر بأنه "من الغباء القول إن المجموعة لم تتفكك"، منوها إلى أن "موت بريغوجين ودميتري أوتكين المسؤول الذي يليه في سلم القيادة فاجأ المجموعة بالكامل، وأنه إذا كانت هناك أي خطط طارئة، فإنها من المؤكد لم تشمل احتمالية موتهما معا".