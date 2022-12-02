عمران خان يحث حكومة باكستان على التباحث حول عقد انتخابات مبكرة

وكان خان (70 عاما)، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى السياسة بعد اعتزاله، يقود حملة مظاهرات على مستوى البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة عقب عزله من منصبه في تصويت برلماني بقيادة معارضيه.

ورفض رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي حل محل خان، مطالبات إجراء انتخابات مبكرة.

وقال شهباز شريف إن الانتخابات ستعقد في موعدها المقرر في وقت لاحق من العام المقبل.

وهدد خان مؤخرا بحل البرلمانات في إقليمين يحكمهما حزبه وشركاؤه في الائتلاف.