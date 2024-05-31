حمل مظلة لرئيس موريتانيا.. ماكرون يشعل تفاعلا واسعا (فيديو)

وجرى تداول صور ومقاطع فيديو لتصرف الرئيس الفرنسي، من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير مع الواقعة.

وتباينت تعليقات الناشطين حول تصرف ماكرون الذي اعتبره كثيرون "غريبا وغير متوقع"، فبينما أشاد البعض بـ "حفاوة" الرئيس الفرنسي وحسن استقباله للرئيس الموريتاني، ذهب آخرون إلى ربط هذا التصرف بتراجع نفوذ فرنسا في أفريقيا.

وجاء في تعليق ساخر لأحد المتفاعلين مع مقطع فيديو للواقعة: " بعد طرد فرنسا من دول أفريقيا على يد القيادات الجديدة من الشباب الشجاع، ليس غريبا أن يحمل ماكرون المظلة.. ممكن أن تراه قريبا يلمع حذاء الضيف القادم من أفريقيا".

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، فإن الرئيس الغزواني أجرى زيارة عمل لفرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي.