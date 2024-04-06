بايدن يسخر من صحفي سأله إن كان سيتخلى عن إسرائيل (فيديو)
أثار سؤالا وُجه للرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء مغادرته البيت الأبيض، عما إذا كان يفكر بأن يتخلى عن دعم إسرائيل جدل واسع في الإعلام الأمريكي، حيث سخر بايدن من السؤال وهم مبتسم ليقول: "من أين أنت يا رجل؟.. هل هذا سؤال جدي؟".
وأعلن بايدن الجمعة أن إسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات إلى غزة، وذلك غداة تحذير وجهه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأثار طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل هذا الأسبوع تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة ودعمُه لوقف إطلاق النار انتقادات حادة من حلفائه السياسيين الذين يقولون إن الرئيس لا يبذل ما يكفي من الجهد ومن الخصوم الذين يقولون إنه بالغ وتجاوز.
وهدد بايدن الخميس، في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن يجعل الدعم الأمريكي للهجوم الإسرائيلي على غزة مرهوناً بخطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين.
وشدد الرئيس الأمريكي أثناء الاتصال، على أن استمرار الدعم الأمريكي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، بحسب ما أوردته "فرانس يرس".