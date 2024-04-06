بايدن يسخر من صحفي سأله إن كان سيتخلى عن إسرائيل (فيديو)

أثار سؤالا وُجه للرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء مغادرته البيت الأبيض، عما إذا كان يفكر بأن يتخلى عن دعم إسرائيل جدل واسع في الإعلام الأمريكي، حيث سخر بايدن من السؤال وهم مبتسم ليقول: "من أين أنت يا رجل؟.. هل هذا سؤال جدي؟".

وأعلن بايدن الجمعة أن إسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات إلى غزة، وذلك غداة تحذير وجهه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.