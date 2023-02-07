تقرير أممي: البطالة رافد التجنيد الأساسي للجماعات المتطرفة في أفريقيا

ونقل التقرير عن مسح سنوي يحمل اسم "مؤشر الإرهاب العالمي"، أنه رغم انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الإرهاب حول العالم خلال السنوات الخمس الماضية، فقد ارتفع القتلى في أفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعلها الآن بؤرة الهجمات عالميًا.

وشهدت دول من شرق أفريقيا إلى غربها سيطرة جماعات إسلامية مسلحة على مساحات واسعة من أراضيها، مما أدى لنزوح الملايين وتقويض الثقة في الحكم الديمقراطي وتفشي الجوع.

وكانت منطقة الساحل هي الأكثر تضررًا، حيث وسعت الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش هجماتها في واحدة من أفقر مناطق العالم.