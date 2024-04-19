ميدفيديف : الغرب قرر تصفية الرئيس الأوكراني

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الجمعة، عن اعتقاده أن "الغرب قرر القضاء على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وفي تصريحات على منصة "تليغرام"، تطرق ميدفيديف إلى حادثة اعتقال شخص في بولندا يشتبه بمحاولته تسريب معلومات يمكن استخدامها في اغتيال زيلينسكي.

وادعى المسؤول الروسي أن ثمة أسباب تجعل الرئيس الأوكراني في حالة من الذعر، وأسباب أخرى لإمكانية اغتياله في بولندا، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال بهذا الخصوص: "قد يكون هذا أول دليل على أن الغرب قد قرر القضاء عليه".