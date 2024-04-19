ميدفيديف : الغرب قرر تصفية الرئيس الأوكراني
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الجمعة، عن اعتقاده أن "الغرب قرر القضاء على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".
وفي تصريحات على منصة "تليغرام"، تطرق ميدفيديف إلى حادثة اعتقال شخص في بولندا يشتبه بمحاولته تسريب معلومات يمكن استخدامها في اغتيال زيلينسكي.
وادعى المسؤول الروسي أن ثمة أسباب تجعل الرئيس الأوكراني في حالة من الذعر، وأسباب أخرى لإمكانية اغتياله في بولندا، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال بهذا الخصوص: "قد يكون هذا أول دليل على أن الغرب قد قرر القضاء عليه".
والخميس، أعلن مكتب الادعاء الوطني في بولندا في بيان، توقيف شخص يشتبه بمحاولته تسريب معلومات مفصلة عن مطار رجيشوف-ياسيونكا، الذي يبعد نحو 90 كيلومترًا عن الحدود الأوكرانية.
وذكر البيان، أن الشخص كان يحاول التواصل مع أشخاص روس شاركوا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار إلى أن المعلومات التي كانت لديه يمكن استخدامها في محاولة اغتيال زيلينسكي.
يذكر أن المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا تقدم من مطار رجيشوف-ياسيونكا الذي تسيطر عليه قوات أمريكية.