السجن 27 شهراً لعسكري أمريكي بتهمة التجسس لحساب الصين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، أنّ حُكماً بالسجن لمدّة 27 شهراً صدر بحقّ عسكري في سلاح البحرية الأمريكية بعد إدانته بتهمة التجسّس لحساب الصين.

وقالت الوزارة في بيان إنّ وينينغ تشاو (26 عاماً) كان عسكرياً في القاعدة البحرية بمقاطعة فينتورا (شمال غرب لوس أنجلوس) وتمّ توقيفه في آب/أغسطس في كاليفورنيا (غرب).

وأضافت أنّه أقرّ في تشرين الأول/أكتوبر بذنبه ببيع معلومات حسّاسة لمسؤول في الاستخبارات الصينية.

وأوضح البيان أنّه بالإضافة إلى عقوبة السجن تمّ تغريم المدان أيضاً مبلغ 5500 دولار.

ونقل البيان عن لاريسا كناب، القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفدرالي، قولها إنّ "جمهورية الصين الشعبية منخرطة في حملة عدوانية لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها".

واعترف العسكري المدان بأنّه تلقّى في الفترة الواقعة بين آب/أغسطس 2021 وأيار/مايو 2023 من عميل في الاستخبارات الصينية ما يقرب من 15 ألف دولار مقابل معلومات حسّاسة "حول الأمن التشغيلي والتدريب العسكري والبنية التحتية الحيوية للبحرية الأمريكية"، بحسب ما أضافت الوزارة في بيانها.

وتابع البيان أنّ العسكري اعترف على وجه الخصوص بأنّه سلّم هذا العميل الصيني خطط مناورة عسكرية كبيرة في المحيط الهادئ، فضلاً عن المخططات الكهربائية ومخطّطات نظام الرادار المثبت في قاعدة أميركية في جزيرة أوكيناوا باليابان.