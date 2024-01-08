مالي.. اعتقالات جديدة لزعماء دينيين بتهمة التحريض
اعتقلت السلطات العسكرية في مالي، الإمام باندجوغو تراوري بعد تقديمه إلى المدعي العام، بتهمة "التحريض على العنف" والإدلاء "بتصريحات تخل بالنظام العام".
وفي انتظار جلسة محاكمته المقررة في 7 مارس/آذار، يعتقل تراوري في مركز الحبس الاحتياطي المركزي في باماكو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإفريقية مساء الأحد.
ويأتي اعتقال تراوري بعد خطبة له انتقد فيها مهرجانا أقيم في منطقة كايس، قائلا إن هذا "المبلغ يمكن استغلاله في تصليح الطرق بدلا من إهداره"، حسب المصدر ذاته.
واشتُهر الإمام باندجوغو تراوري مؤخرا خلال خطبة أخرى انتقد فيها أزمة الطاقة في مالي وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر في العاصمة باماكو.
ولم تصدر رابطة الأئمة وعلماء التضامن الإسلامي في مالي أي ردعلى ذلك حتى الآن.
وإيداع الإمام باندجوغو تراوري رهن الحبس جاء بعد أقل من شهر من إيداع زعيم ديني آخر هو شوالا بيايا حيدرة. ومن المقرر أن تتم محاكمة الأخير بتهمة "المساس بمصداقية الدولة والإدلاء بتصريحات من شأنها الإخلال بالنظام العام" في 12 مارس/آذار.
كما يرفض المجلس العسكري انتقادات الإمام محمود ديكو أحد القلائل الذين تجرأوا على التعبير علنا عن معارضتهم للمجلس الحاكم منذ أغسطس 2020.