مالي.. اعتقالات جديدة لزعماء دينيين بتهمة التحريض

اعتقلت السلطات العسكرية في مالي، الإمام باندجوغو تراوري بعد تقديمه إلى المدعي العام، بتهمة "التحريض على العنف" والإدلاء "بتصريحات تخل بالنظام العام".

وفي انتظار جلسة محاكمته المقررة في 7 مارس/آذار، يعتقل تراوري في مركز الحبس الاحتياطي المركزي في باماكو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإفريقية مساء الأحد.

ويأتي اعتقال تراوري بعد خطبة له انتقد فيها مهرجانا أقيم في منطقة كايس، قائلا إن هذا "المبلغ يمكن استغلاله في تصليح الطرق بدلا من إهداره"، حسب المصدر ذاته.