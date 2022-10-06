"الكابينت" الإسرائيلي يفوض لابيد وبينيت وغانتس بإدارة سيناريو التصعيد مع لبنان‎‎

فوض المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر "الكابينت" رئيس الوزراء يائير لابيد، ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، بإدارة سيناريو التصعيد المحتمل على الحدود الشمالية مع لبنان، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن "التفويض يقضي بإدارة لابيد وبينيت وغانتس التصعيد في الجبهة الشمالية لإسرائيل حتى من دون اجتماع آخر للوزراء"، مشيرة إلى أن غانتس ومسؤولين أمنيين أكدوا الضرورة الاستراتيجية للتوصل للاتفاق بنسخته الأصلية.

وفي السياق، قالت القناة 13 العبرية إن "هناك إجماعاً لدى وزراء الكابينت الإسرائيلي على الرغبة في التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية، مستدركةً: "لكن لا يوجد استعداد لقبول المطالب اللبنانية".

وأشارت القناة إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أكد للوزراء أن الاتفاق جيد ويحمي المصالح الأمنية لإسرائيل، لافتة إلى أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد كانت تصادمية نسبياً في المناقشة وطالبت بالحصول على موافقة الكنيست على الاتفاق.

وقالت شاكيد: "الجمهور لا يعرف التفاصيل، ولا بد من استخراج الغاز من منصة كاريش للغاز سواء باتفاق أو بدونه، ولا يجوز بأي حال الخضوع لإملاءات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله".

ولفتت القناة العبرية إلى أن "شاكيد ووزير العدل جدعون ساعر رفضا تفويض رئيس الوزراء يائير لابيد بالموافقة على الاتفاق من تلقاء نفسه، وأكدا ضرورة عرضه على الحكومة للموافقة عليه أو رفضه".

وبينت أن "لابيد أبلغ الوزراء في بداية المناقشة أنه لن يتم التصويت خلال الاجتماع على الاتفاق، وأنه لا يوجد أي اتفاقية بين الطرفين حتى الآن"، مضيفةً: "خرج لابيد عدة مرات خلال الاجتماع لتلقي آخر المستجدات من الجانب الأمريكي".

وبحسب القناة، فإن المستشار القانوني للحكومة أبلغ وزراء الكابينت الإسرائيلي أن إمكانية تمرير مثل هذه الاتفاقية خلال فترة الانتخابات ضئيلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أوعز غانتس للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لإمكانية حدوث تصعيد على الحدود الشمالية مع إسرائيل، وذلك بعد استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.