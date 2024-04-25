هروب 118 نزيلا من سجن في نيجيريا بعد تضرره من الأمطار

أعلن متحدث باسم أحد السجون في نيجيريا اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 118 نزيلًا فروا من السجن بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في أضرار للسجن.

واستمرت الأمطار عدة ساعات مساء أمس، وألحقت أضرارًا بالمنشأة الواقعة في سوليجا بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت نيجيريا قد شهدت عدة حوادث لفرار أو تهريب سجناء، وفي يوليو 2022 فرّ حوالى 300 سجين بعدما هاجم مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة "بوكو حرام" سجنًا خارج العاصمة النيجيرية، مستخدمين متفجرات لتحرير بعض المتشددين المحتجزين هناك.

واستهدف الهجوم سجن كوجي الواقع على أطراف أبوجا، وقال مسؤول حكومي حينها "فهمنا بأنّ المهاجمين ينتمون إلى "بوكو حرام" وقدموا من أجل شركائهم المتآمرين معهم، وقد استعدنا حاليًّا 300 من حوالي 600 شخص فروا من السجن" وفق تعبيره.

وفي سبتمبر 2021 أطلق مسلحون نيجيريون سراح مئات السجناء في ولاية كوجي بوسط البلاد ليلا.

وتشهد السجون النيجيرية حالة اكتظاظ كبيرة، دفعت السلطات العام الماضي إلى إطلاق سراح 4068 سجينًا، من أجل تخفيف الاكتظاظ، ولعدم قدرة هؤلاء المعتقلين على دفع غراماتهم، بحسب مسؤولين.