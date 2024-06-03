مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" سبب غياب روحاني عن خطاب المرشد الإيراني
قال مصدر إيراني، إن الرئيس الأسبق حسن روحاني، نُقل اليوم الإثنين، إلى مستشفى في العاصمة طهران؛ بسبب مشاكل في ظهره؛ وهو ما دفعه إلى التغيب عن خطاب للمرشد الأعلى علي خامنئي.
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن "روحاني غاب عن خطاب المرشد بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة مؤسس النظام روح الله الخميني؛ بسبب آلام شديدة في الظهر".
ولفت المصدر إلى أن الرئيس الأسبق قد يخضع لعملية جراحية بعدما ينتهي الأطباء من تشخيص حالته.
وكان روحاني، غاب عن عدة اجتماعات في الفترة الأخيرة، لكنه ظهر في مراسم تأبين الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
ويبلغ روحاني من العمر 75 عاماً، وتسلم منصب رئاسة الجمهورية الإيرانية لمدة 8 سنوات من 2013 وحتى 2021.