مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" سبب غياب روحاني عن خطاب المرشد الإيراني

قال مصدر إيراني، إن الرئيس الأسبق حسن روحاني، نُقل اليوم الإثنين، إلى مستشفى في العاصمة طهران؛ بسبب مشاكل في ظهره؛ وهو ما دفعه إلى التغيب عن خطاب للمرشد الأعلى علي خامنئي.

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن "روحاني غاب عن خطاب المرشد بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة مؤسس النظام روح الله الخميني؛ بسبب آلام شديدة في الظهر".