السجن 27 عاما لأمريكي هاجم شرطة نيويورك بساطور

حكم على أمريكي يبلغ 20 عاماً، الخميس، بالسجن 27 عاماً لمهاجمته ثلاثة رجال شرطة بساطور ليلة رأس السنة، عام 2023 في نيويورك، وفق ما أعلنت وزارة العدل.

وأقر تريفور بيكفورد، وهو شاب اعتنق مبادئ متطرفة أراد تنفيذ هجوم مساء 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بالذنب في يناير/كانون الثاني الفائت في مهاجمة ثلاثة شرطيين قرب ساحة تايمز سكوير، حيث يتجمع سنويًّا عدد كبير من سكان نيويورك وزائريها من جميع أنحاء العالم للاحتفال برأس السنة.

وقد أصاب الشرطيين في الرأس والكتفين من دون تعريض حياتهم للخطر، قبل تحييد خطره، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال النائب العام للولايات المتحدة القاضي ميريك غارلاند في بيان، إن هذا الحكم "يحمّل تريفور بيكفورد المسؤولية عن هجومه الإرهابي المتعمّد في تايمز سكوير والذي حاول خلاله قتل ثلاثة من عناصر شرطة نيويورك أثناء اندلاع أعمال عنف".

وقد أظهر الشاب المتحدر من ولاية ماين في شمال شرق الولايات المتحدة، علامات تطرف قبل الأحداث.

وبعد أن فكّر في السفر إلى الخارج للالتحاق بتنظيمات متشددة، قرر في نهاية المطاف تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة، بحسب وثائق قضائية.