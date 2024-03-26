تركيا تعلن القبض على 147 شخصًا مشتبهًا في صلتهم بداعش (فيديو)
أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على 147 شخصًا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش في عمليات على مستوى البلاد، بحسب "رويترز".
وكتب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في منشور على منصة إكس، أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيهم في عمليات متزامنة في 30 إقليمًا.
وأضاف قايا، في المنشور الذي أرفق به مقطع فيديو لعملية إلقاء قبض على مشتبه فيهم، أنه تبين أن المشتبه فيهم كانوا ينشطون داخل تنظيم داعش وانخرطوا في صراع مسلح ضمن التنظيم وساعدوا في تمويله.