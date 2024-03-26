تركيا تعلن القبض على 147 شخصًا مشتبهًا في صلتهم بداعش (فيديو)

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على 147 شخصًا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش في عمليات على مستوى البلاد، بحسب "رويترز".

وكتب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في منشور على منصة إكس، أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيهم في عمليات متزامنة في 30 إقليمًا.