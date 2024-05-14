بسبب لغته "البذيئة".. روسيا تحتجز مواطنا أمريكيا

أمرت محكمة روسية باحتجاز مواطن أمريكي لمدة 10 أيام لتفوهه بلغة "بذيئة" أثناء تفتيش الشرطة لشقته، بحسب ما نقلت "رويترز"، عن صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن ممثلي ادعاء قولهم: "إن المواطن الأمريكي أنجيلو جوزيف تالاريكو (36 عامًا) سب أفراد الشرطة باللغة الإنجليزية عند وصولهم إلى شقة زوجته في موسكو، لإجراء تفتيش بناء على تحقيق في قضية تتعلق بسرقة عملات بتكوين مشفرة في منطقة مورمانسك".

وأضافت الصحيفة، أن تقريرًا صادرًا عن الشرطة، ذكر أن المواطن الأمريكي، الذي انتقل إلى روسيا من لوس أنجلوس، صاح في وجه أفراد الشرطة واستخدم كلمتين بذيئتين معروفتين "وفهموا معناهما".