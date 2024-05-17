ناهضت انتفاضة الطلّاب.. تصويت بحجب الثقة من رئيسة جامعة كولومبيا

صوتت كلية الفنون والعلوم التابعة لجامعة كولومبيا الأمريكية على قرار بحجب الثقة من رئيسة الجامعة، نعمت شفيق، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تعاملها مع احتجاجات مناهضة للحرب في غزة.

ويأتي التصويت بعد شهر من اندلاع حركات احتجاج اجتاحت الحُرم الجامعية في الولايات المتحدة، وأثارت شفيق انتقادات واسعة بسبب موقفها من تلك التحركات وشهادتها أمام الكونغرس حول الموضوع.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنّ أعضاء هيئة التدريس الذين صوتوا على القرار تابعون لكلية الفنون والعلوم، وهي الكلية الأكبر من بين 21 كلية في كولومبيا وتضم أكبر عدد من الطلاب.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تقديم الاقتراح بالتصويت من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين يترأسون مجلس إدارة الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات، فرع جامعة كولومبيا. ومن بين أعضاء هيئة التدريس الذين أدلوا بأصواتهم والبالغ عددهم 709، أيد 65 % الاقتراح، وعارضه 29 % وامتنع 6 % عن التصويت.