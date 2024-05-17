ناهضت انتفاضة الطلّاب.. تصويت بحجب الثقة من رئيسة جامعة كولومبيا
صوتت كلية الفنون والعلوم التابعة لجامعة كولومبيا الأمريكية على قرار بحجب الثقة من رئيسة الجامعة، نعمت شفيق، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تعاملها مع احتجاجات مناهضة للحرب في غزة.
ويأتي التصويت بعد شهر من اندلاع حركات احتجاج اجتاحت الحُرم الجامعية في الولايات المتحدة، وأثارت شفيق انتقادات واسعة بسبب موقفها من تلك التحركات وشهادتها أمام الكونغرس حول الموضوع.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنّ أعضاء هيئة التدريس الذين صوتوا على القرار تابعون لكلية الفنون والعلوم، وهي الكلية الأكبر من بين 21 كلية في كولومبيا وتضم أكبر عدد من الطلاب.
وأوضحت الصحيفة أنه تم تقديم الاقتراح بالتصويت من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين يترأسون مجلس إدارة الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات، فرع جامعة كولومبيا. ومن بين أعضاء هيئة التدريس الذين أدلوا بأصواتهم والبالغ عددهم 709، أيد 65 % الاقتراح، وعارضه 29 % وامتنع 6 % عن التصويت.
وبرر المصوتون على قرار حجب الثقة موقفهم بأن قيادة نعمت شفيق "لم تعرض طلابنا للخطر فحسب، بل مثلت تهديدا خطيرا للقيم الأساسية للجامعة: الحرية الأكاديمية والحكم المشترك وحرية التعبير والحق في التجمع السلمي"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن بيان صحفي مشترك لكلية بارنارد والرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات، فرع جامعة كولومبيا.
وكانت نعمت شفيق قد أرسلت في اليوم السابق لقرار الحجب، رسالة إلى خريجي جامعة كولومبيا، وذلك بعد إلغاء حفل التخرج على مستوى الجامعة بعد أسابيع من الاحتجاجات على حرب غزة، متمنية "أن تلهمكم التحديات التي واجهتموها خلال هذه الفترة الصعبة وتجعلكم أقوى" وفق تعبيرها.
ويأتي القرار الصادر عن جامعة كولومبيا وسط موجة من الأصوات تنادي بحجب الثقة عن قادة الجامعات بشأن طريقة تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحرب التي اجتاحت حرم الجامعات، وأعرب أعضاء هيئة التدريس في كلية بارنارد وكلية إيموري وجامعة جنوب كاليفورنيا عن عدم ثقتهم في قادتهم في الأسابيع الأخيرة.