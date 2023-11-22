عشرات القتلى باشتباكات عنيفة بين "بوكوحرام" و"داعش"

اندلعت اشتباكات بين مقاتلي جماعتين مسلحتين "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في جزيرة كادونا روا الواقعة في بحيرة تشاد المشتركة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون والتشاد، ما أسفر عن مقتل 60 شخصًا على الأقل.

وأفاد موقع "ساحل انتلجنس" الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم بدأ، يوم الجمعة، واستمر حتى صباح يوم السبت، حيث نصب تنظيم "داعش" كمينًا ضد أسطول من قوارب بوكو حرام.

وقال إبراهيم ليمان، زعيم ميليشيات مناهضة للمسلحين، أن 9 زوارق تابعة لبوكو حرام قد غرقت ما أدى إلى فقدان جميع المقاتلين واختطاف عشرات الرهائن المختطفين قبل أسبوعين.