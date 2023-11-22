عشرات القتلى باشتباكات عنيفة بين "بوكوحرام" و"داعش"
اندلعت اشتباكات بين مقاتلي جماعتين مسلحتين "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في جزيرة كادونا روا الواقعة في بحيرة تشاد المشتركة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون والتشاد، ما أسفر عن مقتل 60 شخصًا على الأقل.
وأفاد موقع "ساحل انتلجنس" الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم بدأ، يوم الجمعة، واستمر حتى صباح يوم السبت، حيث نصب تنظيم "داعش" كمينًا ضد أسطول من قوارب بوكو حرام.
وقال إبراهيم ليمان، زعيم ميليشيات مناهضة للمسلحين، أن 9 زوارق تابعة لبوكو حرام قد غرقت ما أدى إلى فقدان جميع المقاتلين واختطاف عشرات الرهائن المختطفين قبل أسبوعين.
وعلى الرغم من عدم التأكد من العدد الدقيق للضحايا، تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 60 شخصًا فقدوا حياتهم في هذه الاشتباكات العنيفة، ولم يتم العثور على جثث حتى الآن، في وقت لم تؤكد فيه السلطات المحلية هذه الأرقام بعد.
وقبل ذلك بأسبوعين، كان مقاتلو "بوكو حرام" قد غادروا معسكرهم في منطقة ديفا في النيجر للوصول إلى جزيرة دورون باغا على الشاطئ النيجيري لبحيرة تشاد وقد أرهبوا السكان من خلال عمليات النهب والاختطاف.
وفي أعقاب هذه الأحداث اعترض تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا مقاتلي بوكو حرام، ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة.
ومنذ العام 2009، تسبب الصراع بين المتطرفين بمقتل أكثر من 40 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص.