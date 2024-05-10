فروا من التعبئة العامة.. سلوفاكيا تشهد ارتفاعاً في إقبال الأوكرانيين

أعلنت سلوفاكيا، الخميس، أن عدد الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية زاد أكثر من الضعف خلال عام قبل بدء تطبيق قانون التعبئة العامة الجديد في أوكرانيا.

وقالت خدمة حرس الحدود السلوفاكية إن 338 أوكرانيا اعتقلوا وأُطلق سراحهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة ب166 خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وقالت أغنيسا كوبرنيكا المتحدثة باسم شرطة الحدود السلوفاكية: "في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو، قبضنا على 45 رجلاً على الخط الأخضر".

وأضافت لوكالة "فرانس برس": "في الفترة نفسها من العام الماضي كان هذا العدد أربعة".

ومن شأن قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في أوكرانيا هذا الشهر أن يزيد من صعوبة التهرب من التعبئة العسكرية.