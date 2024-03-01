مسرّب وثائق البنتاغون السرية يغير اعترافه ويقر بذنبه

أظهرت وثائق قضائية، الخميس، أن العنصر في سلاح الجو الأمريكي جاك تيشيرا، المتهم بتسريب وثائق سرية للغاية للبنتاغون ونشرها عبر الإنترنت، سيغيّر اعترافه ويقرّ بذنبه، ما قد يؤدي به إلى السجن لعقود.

وطلب المدعون العامون تغيير الاعتراف خلال جلسة الاستماع التي ستعقد في 4 آذار/مارس، حيث سيؤكد تيشيرا إلغاء دفعه ببراءته، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وألقي القبض على تيشيرا في ماساتشوستس في نيسان/أبريل بتهمة تنظيم التسريب الأكثر ضررا لوثائق سرية أمريكية خلال عقد، ويتعلق بعضها بالحرب في أوكرانيا.

وهو يواجه ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني ونقلها، ويعاقب على كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.