مسرّب وثائق البنتاغون السرية يغير اعترافه ويقر بذنبه
أظهرت وثائق قضائية، الخميس، أن العنصر في سلاح الجو الأمريكي جاك تيشيرا، المتهم بتسريب وثائق سرية للغاية للبنتاغون ونشرها عبر الإنترنت، سيغيّر اعترافه ويقرّ بذنبه، ما قد يؤدي به إلى السجن لعقود.
وطلب المدعون العامون تغيير الاعتراف خلال جلسة الاستماع التي ستعقد في 4 آذار/مارس، حيث سيؤكد تيشيرا إلغاء دفعه ببراءته، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وألقي القبض على تيشيرا في ماساتشوستس في نيسان/أبريل بتهمة تنظيم التسريب الأكثر ضررا لوثائق سرية أمريكية خلال عقد، ويتعلق بعضها بالحرب في أوكرانيا.
وهو يواجه ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني ونقلها، ويعاقب على كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وتيشيرا متهم أيضا بنشر الوثائق التي يرجع تاريخ بعضها إلى أوائل آذار/مارس 2023 على مجموعة دردشة خاصة على منصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد".
وظهرت بعض الملفات لاحقا على مواقع أخرى، بما في ذلك تويتر وفورتشان وتلغرام.
وأشارت الوثائق إلى قلق الولايات المتحدة حيال القدرات العسكرية لأوكرانيا في وجه القوات الروسية الغازية، كما أظهرت أن واشنطن تجسست على ما يبدو على حليفتيها إسرائيل وكوريا الجنوبية، إلى تفاصيل أخرى حساسة.
وهذا أكبر خرق من نوعه منذ قيام ادوارد سنودن بتسريب وثائق وكالة الأمن القومي عام 2013، ما أثار تساؤلات حول قدرة تيشيرا وغيره من صغار الموظفين على الوصول إلى أسرار رفيعة المستوى.
وكان تيشيرا يمتلك تصريحا أمنيا منذ عام 2021.
وفي أيار/مايو 2023، أمر أحد القضاة بإبقاء تيشيرا قيد الاحتجاز بعد أن اعتبر ممثلو الادعاء إنه يشكل خطرا مستمرا على الأمن القومي الأمريكي.
وقال ممثلو الادعاء إن تيشيرا ربما لا يزال بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية وأن الدول "المعادية" يمكن أن تساعده على الهرب في حال أطلق سراحه. كما استشهدوا بتاريخه في الإدلاء بتصريحات "عنيفة".
وكتب تيشيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أنه يريد "قتل الكثير من الناس"، لأن ذلك سيؤدي إلى "إعدام أصحاب العقول الضعيفة"، وفق وثيقة قضائية.
واعتقل تيشيرا في عملية أمنية مثيرة في نيسان/أبريل عام 2023 تم بثها بشكل حي على شبكات التلفزيون.