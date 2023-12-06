"الإف بي آي" يحقق في "سرقة" بيونغ يانغ لتكنولوجيا مضادة للطائرات

قال مسؤول في شرطة مدينة سول، إن الشرطة الكورية الجنوبية تحقق فيما إذا كانت مجموعة المتسللين الإلكترونيين من كوريا الشمالية، والمتهمة بسرقة بيانات من 14 جهة، حصلت على معلومات عن تكنولوجيا دفاعية من بينها ليزر مضاد للطائرات.

وقال جيونج جين هو، الذي يرأس فريقا في جهاز شرطة العاصمة سول يحقق في القضية، لرويترز إن التحقيق يجري بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ويهدف إلى تحديد مدى أهمية البيانات التي حصلت عليها مجموعة المتسللين المعروفة باسم أندارييل.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019 أندارييل على أنها مجموعة قرصنة ممّولة من كوريا الشمالية ومتخصصة في تنفيذ عمليات تسلل إلكتروني خبيثة تستهدف الشركات الأجنبية والوكالات الحكومية وقطاع الدفاع.

وذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع، أن ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات تضمنت أسرارًا عسكرية مهمة لكوريا الجنوبية.

وقال بيان سابق للشرطة، إن الجهات المستهدفة تضمنت شركات دفاعية ومعاهد أبحاث وشركات أدوية كورية جنوبية، وأضاف أن المتسللين سرقوا نحو 250 ملفًا أو 1.2 تيرابايت من المعلومات والبيانات.

وتُحمل كوريا الجنوبية متسللي كوريا الشمالية مسؤولية ارتكاب هجمات إلكترونية أسفرت عن سرقة ملايين الدولارات على الرغم من أن بيونغ يانغ نفت سابقًا تورطها في جرائم الإنترنت.