الأردن وتركيا يطالبان المجتمع الدولي بوقف "العملية العسكرية" الإسرائيلية في جنين

اتفقت الأردن وتركيا على إدانة العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، باعتبارها تأجيجًا وتصعيدًا كبيرين في الأراضي الفلسطينية.

وطالب وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة المجتمع الدولي للتحرك بشكل سريع وفاعل لوقف "العملية العسكرية"، مؤكدين أن ذلك "لن يؤدي إلا للمزيد من العنف والتوتر الذي سينعكس على المنطقة برمتها".