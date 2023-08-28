الحكومة الهندية: لافروف سيمثل موسكو في قمة العشرين

قالت الحكومة الهندية في بيان، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنه لن يستطيع حضور قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في نيودلهي.

وأضافت في بيان، إن بوتين أكد لمودي أن وزير خارجيته سيرجي لافروف سيمثل موسكو في القمة.

ودعت الهند بشكل رسمي بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين، ووافق الكرملين على ذلك. لكن العام الماضي، ووسط ضغوط من الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الحرب، تخلى بوتين عن خططه لحضور الاجتماع في إندونيسيا، وأرسل وزير الخارجية سيرجي لافروف مكانه. كما أنه تخطى اجتماع مجموعة العشرين في روما قبل عام.