روسيا.. فيضانات "غير مسبوقة" تهدد حياة 19 ألف شخص (صور)

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلًا عن السلطات المحلية لوزارة الطوارئ الروسية، أن ما لا يقل عن أربعة آلاف منزل قد تتأثر أيضًا. وأضافت أن السلطات المعنية اتخذت إجراءات الطوارئ في المنطقة.

وقالت وكالتا الأنباء وتاس نقلًا عن السلطات المحلية إن أجزاء من مدينة أورينبورج الروسية قد تغمرها الفيضانات خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في نهري أورال وسامارا بمقدار خمسة إلى 40 سنتيمترًا.

وضربت أسوأ فيضانات مسجلة منذ عقود بضع مناطق روسية في جبال أورال وسيبيريا إلى جانب أجزاء من قازاخستان في الأيام القليلة الماضية، بعد أن فاض ثالث أطول نهر في أوروبا ليتجاوز أحد السدود.

وفي مدينة أورسك في منطقة أورينبورج، طلب السكان الغاضبون المساعدة من الرئيس فلاديمير بوتين واشتكوا من أن المسؤولين المحليين لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة في أسوأ فيضان مسجل على الإطلاق.

وقالت وزارة الطوارئ عبر تيليجرام، إن الوزير ألكسندر كورينكوف توجَّه جوًّا إلى المنطقة اليوم الثلاثاء لمتابعة الوضع بعد أن كلفه بوتين بذلك.

وأضافت الوزارة أن كورينكوف سيزور، أيضًا، منطقتي كورجان وتيومين في جبال أورال.