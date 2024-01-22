ألمانيا تسمح ببقاء الإسرائيليين "دون إقامة" ثلاثة أشهر

سمحت ألمانيا ببقاء الإسرائيليين المقيمين في البلاد حتى 26 أبريل/نيسان المقبل، بلا تصريح إقامة، وفق وزارة الداخلية الألمانية.

ونقلت وكالات أنباء عن وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، قولها، الإثنين: "سنتيح للمواطنين الإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة 3 أشهر أخرى، دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة".

وأكدت فيزر أن "هذه مساعدة عملية للأفراد الذين نريد دعمهم في هذه الظروف الصعبة".

وأوضحت الداخلية الألمانية أنه في الفترة من 26 يناير إلى 26 أبريل، سيتم إعفاء الإسرائيليين من شرط الحصول على تصريح الإقامة للبقاء في البلاد.