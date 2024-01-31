شتمت بايدن.. "ميكروفون" يورط مذيعة أمريكية

شتمت مذيعة أمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن على الهواء مباشرة، بعد أن نسيت الميكروفون مفتوحا بكلمة نابية أثناء عرض مقطع لبايدن.

وقد ظهر صوت المذيعة جوي رايد في برنامجها "the reidout" وهي توجه للرئيس بايدن كلمة غير لائقة، بعد عرض مقطع يقول فيه: "إنه مستعد لاتخاذ إجراء إذا كان الكونغرس جادا في حل قضية الحدود (تكساس)... يجب على الكونغرس إنهاء هذا الأمر الآن، وبدء حرب لعينة أخرى".

ونسيت المذيعة أن الصوت مفتوحا، وعلّقت على قول بايدن بقولها: "بدء حرب لعينة أخرى- not another f**king war".

واعتذرت ريد عن الألفاظ النابية في نهاية البث.

وقالت: "كنت أتحدث أثناء تشغيل مقطع، وكما تعلمون، نحاول أن نجعل هذا العرض PG-13، لذلك أريد فقط أن أعتذر لأي شخص كان يستمع إلى ثرثرتي وراء الكواليس"، بحسب صحيفة "الإندبندنت".