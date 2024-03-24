سيناريوهات الانتقام الروسي بعد هجوم موسكو

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، في آخر تصريحاته: "سننتقم من الجميع، وكل من شارك في الهجوم الإرهابي في كروكوس، بصرف النظر عن البلد".

وتشابهت تصريحات ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، مع تصريحات عشرات المسؤولين الروس حول ضرورة الانتقام وحتميته، لكن يبقى السؤال، كيف سترد روسيا على الهجوم الدامي؟.

ضربات موجعة

يرى الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية بافل سكورنيكولف، أن "الانتقام الروسي قادم لا محالة، لكنه مرتبط 100% بنتائج التحقيق التي ستثبت من يقف خلف هذا الهجوم".

وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن هناك سيناريوهات عديدة يتم الحديث عنها داخل روسيا حول "هوية الجهة التي تقف خلف هذا الهجوم"، لكن الأمر الأكثر ترجيحا اثنان من السيناريوهات المتعددة حول الجهات المتورطة والرد الروسي.