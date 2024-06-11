واشنطن ترفع الحظر عن كتيبة "آزوف" الأوكرانية

ويحظر القانون الأمريكي تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى الوحدات الأجنبية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها لم تجد "أي دليل" على مثل هذه الانتهاكات، بينما رفض المتحدث باسم الوزارة تحديد متى رفع الحظر أو إذا كان مقاتلو "آزوف" قد تلقوا أسلحة أمريكية، وفقًا للصحيفة.

وحظرت الولايات المتحدة تقديم المساعدة إلى كتيبة "آزوف" بسبب أنشطتها، ولكن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت العام الماضي عن مصدر في الخارجية الأمريكية بأن هذه القاعدة ليس لها أي تأثير عملي.