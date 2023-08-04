رئيس وزراء باكستان يقترح حل البرلمان في 9 أغسطس

اقترح رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، حل البرلمان في التاسع من أغسطس/آب، وذلك قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية المجلس، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق قول مصادر سياسية، الجمعة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بعد تكهنات باحتمال تأجيلها بسبب اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ شهور في الدولة المسلحة نوويًا، ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.