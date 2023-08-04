رئيس وزراء باكستان يقترح حل البرلمان في 9 أغسطس
اقترح رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، حل البرلمان في التاسع من أغسطس/آب، وذلك قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية المجلس، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق قول مصادر سياسية، الجمعة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بعد تكهنات باحتمال تأجيلها بسبب اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ شهور في الدولة المسلحة نوويًا، ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وقال نائبان بالبرلمان حضرا مأدبة عشاء أقامها شريف، أمس الخميس، إنه أكد لحلفائه أنه سيسعى إلى حل البرلمان في التاسع من أغسطس/آب، وسيسلم أمر الانتخابات إلى حكومة تصريف أعمال لتنظيمها.
ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية البرلمان البالغة خمسة أعوام في 12 أغسطس/آب.
وأضاف أحد النائبين: "قال شريف إنه سيتشاور مع حلفائه بشأن تشكيل حكومة تصريف أعمال لإجراء الانتخابات وسيقترح حل البرلمان".
ومن شأن حل البرلمان قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته، أن يمنح شريف وحلفاءه مزيدًا من الوقت للاستعداد لما يتوقع أن يكون معركة انتخابية حامية مع الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء المخلوع السابق عمران خان.
وأمام حكومة تصريف الأعمال 90 يومًا لإجراء انتخابات عامة إذا سلمتها الحكومة السلطة مبكرًا، مقابل 60 يومًا إذا سلمتها السلطة في نهاية فترة ولاية البرلمان.