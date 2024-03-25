بعيدًا عن روسيا.. أرمينيا تبحث عن ضمان أمنها في الفلك الأوروبي

عضوية الاتحاد الأوروبي

وأعرب المسؤولون الأرمن، في الأشهر الأخيرة، عن رغبتهم في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه أعلنوا أن البلاد قد تنسحب من المعاهدة العسكرية، التي تقودها موسكو.

وصرح وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان للتلفزيون الرسمي التركي في أوائل شهر مارس/آذار الجاري، أن يريفان تدرس التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس البرلمان آلان سيمونيان أيضًا إن البلاد يجب أن تفكر في أن تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لأن بلاده "في وضع أفضل بكثير فيما يتعلق بالمؤشرات الديمقراطية مقارنة بالعديد من شركائنا الذين هم بالفعل أعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمكنه ضمان أمن أرمينيا بشكل أفضل من روسيا.

وذكر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن حكومته "تريد مواصلة الجهود لتعميق وتطوير" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن القرار بشأن عضوية بلاده المحتملة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك العضوية الحالية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يتركز في موسكو، سيتم طرحه للاستفتاء.

وأبلغ باشينيان أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الذي زار يريفان الأسبوع الماضي: "نريد تعميق التعاون مع الناتو، وآمل أن يتم تنفيذ البرنامج، الذي تم إعداده فقط لتلبية احتياجات أرمينيا، في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "أنتم تعلمون أننا نجري حاليا إصلاحات واسعة النطاق، وآمل أن يكون هذا البرنامج مفيدا لاحتياجاتنا الخارجية أيضا"، مشيراً إلى أن "تعاون أرمينيا مع الناتو لا ينبغي أن يشكل مصدر قلق لدول المنطقة"، لكنه لم يذكر روسيا.

وأشار باشينيان إلى أن "علاقاتنا الخاصة مع جورجيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية مهمة للغاية، ولا ينبغي أن يستهدف تعاوننا هذه المنطقة".

وبحسب "بي بي سي"، فإن أرمينيا زادت تعاونها العسكري مع فرنسا، وبعد الاتفاقية العسكرية الأولى بين البلدين في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكدت يريفان وباريس أيضًا رغبتهما في توسيع العلاقات العسكرية في شهر فبراير/شباط الماضي.

وأردفت: "لم يعد يعتبر الشعب الأرمني روسيا حليفته وضامنة لأمنه، ووفقاً لاستطلاع جديد للرأي، صنف الأرمن روسيا في المرتبة الخامسة بين الدول التي يعتبرونها شريكاً سياسياً مهماً - بعد فرنسا والولايات المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن فرنسا وإيران والولايات المتحدة تعتبر شركاء أمنيين أكثر أهمية من روسيا بين الشعب الأرميني، بينما كانت مكانة روسيا كشريك اقتصادي أفضل، وكانت تحتل المرتبة الثانية بعد إيران.

من ناحية أخرى، أعلن مركز أبحاث تطوير العلاقات الروسية، وهو مؤسسة بحثية مؤيدة للكرملين، في تقريره الأخير أن تصنيف الصداقة مع أرمينيا انخفض من 46 إلى 58.