مقتل رجل وزوجته وإصابة ابنتهما في هجوم استهدف جسر القرم

قتِل رجل وزوجته وأصيبت ابنتهما عندما كانوا يستقلون سيارة على جسر القرم في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، فيما ذكرت وكالة أنباء "آر.بي.سي- أوكرانيا" أنه تم سماع دوي انفجارات على الجسر.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل شخصين وإصابة فتاة بجروح جرّاء "الحالة الطارئة" التي وقعت على جسر القرم.

وقال غلادكوف في منشور على "تليغرام": "تلقينا صباح اليوم أنباء حول حالة طارئة وقعت على جسر القرم. شاهدنا جميعًا مقطع فيديو نشر على الإنترنت لسيارة متضررة تحمل لوحة تابعة لمقاطعة بيلغورود".