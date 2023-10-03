موسم الهروب إلى الشمال.. حرائق كندا تدمر الحياة البرية

وجهت الحرائق الضخمة التي شهدتها كندا هذا الصيف ضربة قاسية إلى الحياة البرية، فاقمت تدهورها القائم أصلاً بفعل التغير المناخي والأنشطة البشرية.

في وسط الغابة، في غرب كيبيك، يبحث بول وأبانونيك عن مؤشرات لوجود حديث العهد لأيائل الموظ على أراضي أجداد شعبه، حيث بدأ منذ الصغر في الصيد مع العائلة.

ويوضح هذا الصياد المنتمي إلى شعب أنيشينابي لـ"فرانس برس": "في العادة، في الطريق الذي نسلكه، كنا نرى آثارا لهذه الحيوانات في كل مكان"، لكن "ما نشهده هنا أشبه بالصحراء".

الآثار الوحيدة المرئية في هذه الغابة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال من مونتريال هي آثار الحريق الذي اجتاحها في يونيو.