من هم الرهائن الإسرائيليون المحررون؟ (صور)

تمكن الجيش الإسرائيلي السبت، من تحرير أربع رهائن كانوا محتجزين لدى حركة حماس، في قطاع غزة، وذلك عقب عملية أمنية وُصفت بأنها "معقدة"، داخل مخيم النصيرات، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

عملية تحرير الرهائن، التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، أسفرت عن تحرير عدد من أولئك الذين تحتجزهم حركة حماس، خلال مهرجان نوفا الموسيقي، عقب هجوم الحركة المباغت، ضمن أحداث السابع من أكتوبر.

واحتفت إسرائيل، بتحرير الرهائن الأربعة، مؤكدة بأن هذه العملية "رسالة" لحركة حماس، بأنها ماضية في تحرير جميع الرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة.

فمن هم الرهائن الذين جرى تحريرهم؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، ووكالات إعلام دولية هوية أولئك الأشخاص الذين تمكنت القوات الإسرائيلية من تحريرهم بعد عملية أمنية في مخيم النصيرات بقطاع غزة.

نوعا أرغماني

كانت نوعا أرغماني (26 عاما)، ضمن الذين ظهروا بمقاطع فيديو في أحداث السابع من أكتوبر، وكانت برفقة مقاتلين من حركة حماس، فوق دراجة نارية، حيث كانت تصرخ حينها "لا تقتلوني".

كما أن أرغماني ظهرت في فيديو آخر، نشرته حماس منتصف يناير، حيث بدت فيه هزيلة وتحدثت عن مقتل رهائن آخرين في غارات جوية بعد أشهر من الهجمات الإسرائيلية.