من هم الرهائن الإسرائيليون المحررون؟ (صور)
تمكن الجيش الإسرائيلي السبت، من تحرير أربع رهائن كانوا محتجزين لدى حركة حماس، في قطاع غزة، وذلك عقب عملية أمنية وُصفت بأنها "معقدة"، داخل مخيم النصيرات، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
عملية تحرير الرهائن، التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، أسفرت عن تحرير عدد من أولئك الذين تحتجزهم حركة حماس، خلال مهرجان نوفا الموسيقي، عقب هجوم الحركة المباغت، ضمن أحداث السابع من أكتوبر.
واحتفت إسرائيل، بتحرير الرهائن الأربعة، مؤكدة بأن هذه العملية "رسالة" لحركة حماس، بأنها ماضية في تحرير جميع الرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة.
فمن هم الرهائن الذين جرى تحريرهم؟
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، ووكالات إعلام دولية هوية أولئك الأشخاص الذين تمكنت القوات الإسرائيلية من تحريرهم بعد عملية أمنية في مخيم النصيرات بقطاع غزة.
نوعا أرغماني
كانت نوعا أرغماني (26 عاما)، ضمن الذين ظهروا بمقاطع فيديو في أحداث السابع من أكتوبر، وكانت برفقة مقاتلين من حركة حماس، فوق دراجة نارية، حيث كانت تصرخ حينها "لا تقتلوني".
كما أن أرغماني ظهرت في فيديو آخر، نشرته حماس منتصف يناير، حيث بدت فيه هزيلة وتحدثت عن مقتل رهائن آخرين في غارات جوية بعد أشهر من الهجمات الإسرائيلية.
مقطع ثالث لـ"أرغماني"
وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، ظهرت أرغماني في مقطع ثالث عندما نشرت والدتها مناشدات لإطلاق سراح ابنتها الوحيدة قبل أن تموت، إذ إن والدتها مصابة بسرطان الدماغ في المرحلة الرابعة.
وكانت ليروا أرغاماني (61 عاما) وهي مهاجرة صينية إلى إسرائيل قالت: "أريد أن أراها مرة واحدة أخرى، أتحدث إليها مرة أخرى.. لم يعد لدي الكثير من الوقت في هذا العالم".
بدوره، قال روي ياكوف، والد أرغماني لشبكة "سي إن إن" في فبراير إنه عندما شاهد فيديوهات ابنته لأول مرة "فقد الوعي"، مبينا بأن كان مؤلما وشعر بعد رؤيته وكأنه "يتمزق"، لأنها ابنته الوحيدة.
ألموع مئير
ينحدر ألموع مئير (22) من بلدة صغيرة قرب تل أبيب، حيث كان قد أنهى خدمته العسكرية قبل نحو ثلاثة أشهر من احتجازه لدى حركة حماس، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومئير، بحسب "منتدى عائلات الرهائن" كان سيلتحق بعمله في شركة متخصصة بالتكنولوجيا في الثامن من أكتوبر الماضي.
أندري كوزلوف
وبالنسبة لأندري كوزلوف، فإن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأنه يبلغ من العمر (27) عاما، وكان يعمل حارسا أمنيا في المهرجان الذي اقتحمه عناصر حماس في السابع من أكتوبر.
وهاجر كوزلوف بحسب وسائل الإعلام إلى إسرائيل بمفرده قبل نحو عام ونصف، وجاءت والدته إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.
شلومي زيف
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن شلومي زيف (41 عاما) ينحدر من منطقة زراعية في شمال إسرائيل ويعمل حارسا أمنيا فيها، حيث كان قد ذهب إلى الحفل مع صديقين قتلا في السابع من أكتوبر.
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن زيف كان هو وزوجته يحاولان إنجاب الأطفال منذ 17 عاما.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجات مستمرة تطالبه بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن، وبدأت تتزايد الضغوط عليه بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية جثث سبع رهائن من قطاع غزة الشهر الماضي.