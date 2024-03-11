لماذا يغرد ماكرون "خارج السرب" في الملف الأوكراني؟

تتخذ فرنسا خطا شديد الانحياز لأوكرانيا في حربها مع روسيا، حيث أحدث رئيسها إيمانويل ماكرون صدمة في أوروبا بحديثه قبل أيام عن إرسال قوات فرنسية إلى خطوط التماس مع روسيا، في الوقت الذي تحرص فيه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على "حفظ خط الرجعة" مع موسكو.

اندفاع ماكرون نحو كييف وشنّ العداء مع غريمتها موسكو وخروجه عن الخط الذي رسمته أوروبا وأمريكا لنفسها في الملف، أثار تكهنات بوجود دوافع أخرى تحرّكه غير تلك المعلنة.

وكان ماكرون ذهب، الثلاثاء الماضي، إلى دعوة حلفاء أوكرانيا إلى "ألا يكونوا جبناء" في دعم كييف لـ"محاربة روسيا".

وأكد أنه "يؤيد تمامًا" التصريحات التي سبق أن أدلى بها عن إرسال قوات إلى أوكرانيا وأثارت الكثير من الجدل.

أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور رعد العزاوي، رأى أن الموقف الفرنسي من الحرب الروسية- الأوكرانية "منحاز"، وتعبّر عنه إدارة ماكرون مقارنة مع مواقف الدول الأوروبية الأخرى.

ومضى العزاوي في تصريحه لـ"إرم نيوز" بالقول إن الموقف الفرنسي يجب أن يؤخذ بعدسات جيوستراتيجية، إذ "يرتبط بطبيعة التراجع الكبير لمكانة فرنسا في تفاعلات السياسة الدولية".