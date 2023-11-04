زيلينسكي: الحرب مع روسيا لم تصل إلى طريق مسدود

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الحرب بين بلاده وروسيا لم تصل إلى "طريق مسدود"، وذلك تعقيبًا على تصريح بهذا المعنى لقائد أركان جيشه.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "لقد مر وقت اليوم والناس متعبون.. لكننا لسنا في طريق مسدود".

ومنذ أن بدأت أوكرانيا في حزيران/ يونيو هجومها المضاد، تتقدم قواتها ببطء شديد في محاولة لتحرير الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في الشرق والجنوب.

ولم يتحرك خط المواجهة الذي يزيد طوله على 1000 كيلومتر منذ تحرير مدينة خيرسون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.