كورتي: طائرات "بيرقدار" المسيّرة التركية تبثُّ الأمان في كوسوفو

تسلَّمت كوسوفو دفعة طائرات من طراز "بيرقدار TB-2" المسيَّرة المصنَّعة في تركيا، وسط تصاعد حالة توتر جديدة مع جارتها صربيا، وفقًا لِما نشرته وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين.

وذكرت قناة "يوز تي في" التركية، أن رئيس وزراء كوسوفو، البين كورتي، نشر صورة له مع طائرة "بيرقدار TB-2" على مواقع التواصل الاجتماعي علق عليها بالقول: "كوسوفو أكثر أمانًا من أي وقت مضى".