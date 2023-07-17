كورتي: طائرات "بيرقدار" المسيّرة التركية تبثُّ الأمان في كوسوفو

كورتي: طائرات "بيرقدار" المسيّرة التركية تبثُّ الأمان في كوسوفو
تسلَّمت كوسوفو دفعة طائرات من طراز "بيرقدار TB-2" المسيَّرة المصنَّعة في تركيا، وسط تصاعد حالة توتر جديدة مع جارتها صربيا، وفقًا لِما نشرته وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين.
وذكرت قناة "يوز تي في" التركية، أن رئيس وزراء كوسوفو، البين كورتي، نشر صورة له مع طائرة "بيرقدار TB-2" على مواقع التواصل الاجتماعي علق عليها بالقول: "كوسوفو أكثر أمانًا من أي وقت مضى".
وقال: " لقد زودنا مخزوننا العسكري بطائرات "بيرقدار TB-2" التي اشتريناها من الحكومة التركية".
وكشف كورتي، أن بلاده ضاعفت الإنفاق العسكري بنسبة 100%، وزادت عدد الجنود بنسبة 80% خلال العامين الماضيين من فترة حكمه.
وظهر في الصور التي نشرها كورتي والتي تُوثّق عملية استلام طائرات "بيرقدار TB-2"، قائد قوات أمن كوسوفو باشكيم جاشاري، ووزير الدفاع أرميند مهاج، وهم يهنئون الجنود الذين تلقوا تدريبات على استخدام الطائرات.
وكانت صربيا أعلنت في مايو/أيار الماضي حالة تأهب قصوى وأرسلت جيشها قرب الحدود مع كوسوفو، وسط مخاوف من حرب جديدة بين البلدين.
وتصاعد التوتر في شمال كوسوفو منتصف العام الماضي، بعد صدور قانون يُلزم السكان بالحصول على بطاقات هوية من إصدار كوسوفو، وإلغاء الاعتراف بلوحات المركبات الصربية في منطقة الشمال التي تسكنها الأقلية الصربية، واستبدالها بلوحاتٍ من إصدار كوسوفو.
المصدر: "يوز تي في" + "T24"