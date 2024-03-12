بعد سيطرة العصابات.. استقالة رئيس وزراء هايتي
وافق رئيس الوزراء الهايتيّ أرييل هنري على التنحي عن منصبه، حسبما أعلن رئيس مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقِد في جامايكا لبحث الوضع في هايتي التي تعاني جراء عنف العصابات وتشهد أزمة حكم.
وقال محمد عرفان علي، رئيس غويانا وكاريكوم: "أخذنا علما باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري"، معلناً عن "اتفاق حكم انتقالي يمهد الطريق لانتقال سلمي للسلطة".
وكانت المجموعة الكاريبيّة (كاريكوم) هي من دعت إلى هذا الاجتماع الذي شارك فيه أيضا وزير الخارجيّة الأميركي وممثّلون عن كندا والأمم المتحدة.
جاء ذلك بعد أكثر من أسبوع على اضطرابات تشهدها البلاد، ودفعت سفارات غربيّة على إجلاء دبلوماسيّيها من العاصمة بور أو برنس التي باتت تحت سيطرة عصابات.
ولم يتمكّن هنري من العودة إلى البلاد بسبب تصاعد العنف، وهو لا يزال عالقا في بورتوريكو.
ووسط اشتباكات مع الشرطة، هاجمت العصابات المسلحة مواقع استراتيجية بما في ذلك القصر الرئاسي وأقسام الشرطة والسجون.
ووصفت المنظمة الدولية للهجرة العاصمة الهايتية بأنها "مدينة تحت الحصار".
وأعلنت السلطات حال الطوارئ قبل أسبوع بما يشمل حظر تجول ليلي في الإدارة الغربية التي تضم العاصمة.
ولمعالجة المشكلة وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال بعثة دولية بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة الهايتية لكنّ نشر هذه البعثة تأخر.