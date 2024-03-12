بعد سيطرة العصابات.. استقالة رئيس وزراء هايتي

جاء ذلك بعد أكثر من أسبوع على اضطرابات تشهدها البلاد، ودفعت سفارات غربيّة على إجلاء دبلوماسيّيها من العاصمة بور أو برنس التي باتت تحت سيطرة عصابات.

ولم يتمكّن هنري من العودة إلى البلاد بسبب تصاعد العنف، وهو لا يزال عالقا في بورتوريكو.

ووسط اشتباكات مع الشرطة، هاجمت العصابات المسلحة مواقع استراتيجية بما في ذلك القصر الرئاسي وأقسام الشرطة والسجون.

ووصفت المنظمة الدولية للهجرة العاصمة الهايتية بأنها "مدينة تحت الحصار".

وأعلنت السلطات حال الطوارئ قبل أسبوع بما يشمل حظر تجول ليلي في الإدارة الغربية التي تضم العاصمة.

ولمعالجة المشكلة وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال بعثة دولية بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة الهايتية لكنّ نشر هذه البعثة تأخر.