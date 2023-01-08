ما الدور الذي لعبه دونالد ترامب في حسم انتخاب مكارثي رئيسًا لمجلس النواب؟

انتُخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بعد مخاض عسير شابته توترات حادة بين الجمهوريين، وسط حديث عن دور حاسم للرئيس السابق دونالد ترامب في اللحظات الأخيرة أدى لفوز مكارثي.

وبعد مشاحنات استمرت أربعة أيام ولم يشهد الكونغرس مثلها في الماضي، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخاب النائب الخمسيني الآتي من كاليفورنيا.

غير أن مشاهد الفوضى التي عمّت الكونغرس، من صراخ وضوضاء واتهامات متبادلة، تنذر بنقاشات حامية الوطيس خلال السنتين المقبلتين.