ما الدور الذي لعبه دونالد ترامب في حسم انتخاب مكارثي رئيسًا لمجلس النواب؟
انتُخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بعد مخاض عسير شابته توترات حادة بين الجمهوريين، وسط حديث عن دور حاسم للرئيس السابق دونالد ترامب في اللحظات الأخيرة أدى لفوز مكارثي.
وبعد مشاحنات استمرت أربعة أيام ولم يشهد الكونغرس مثلها في الماضي، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخاب النائب الخمسيني الآتي من كاليفورنيا.
غير أن مشاهد الفوضى التي عمّت الكونغرس، من صراخ وضوضاء واتهامات متبادلة، تنذر بنقاشات حامية الوطيس خلال السنتين المقبلتين.
وطوال الأسبوع، استغلّ النوّاب المؤيّدون لترامب الذين يتّهمون كيفن مكارثي بالانصياع لأوامر النظام في واشنطن الأكثريّة الضئيلة التي حقّقها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، لفرض شروطهم.
ولم يرضخ هؤلاء إلا بعد الحصول على ضمانات أساسية من أبرزها إجراء يهدف خصوصا إلى تسهيل إطاحة رئيس مجلس النواب.
وظلّ أربعة نواب يرمون بثقلهم لعرقلة المسار وإطالة التشويق حتّى اللحظة الأخيرة، مثيرين حالة من البلبلة في مقرّ المجلس.
وفي نهاية المطاف، ضُبط الوضع على الأرجح بتدخّل من دونالد ترامب.
وأقرّ كيفين مكارثي خلال مؤتمر صحافي السبت بأنّ الرئيس السابق أدّى دورا حاسما في "انتزاع آخر الأصوات" اللازمة لانتخابه.
ولم يفوّت الديمقراطيون هذه الفرصة للتنديد بهيمنة دونالد ترامب وأوساطه على الحزب الجمهوري، بعد سنتين بالتمام على الهجوم على الكابيتول الذي أثار فوضى من نوع آخر في الكونغرس الأمريكي.
وفي جملة المسائل المزمع طرحها على النقاش في الأشهر القليلة المقبلة، مفاوضات حول رفع سقف الدين العام الأمريكي وتمويل الدولة الفدرالية، وربما الإفراج عن حزمات مالية إضافية للحرب في أوكرانيا.
وبادر الرئيس جو بايدن إلى تهنئة كيفن مكارثي، متمنّيا عليه أن "يحكم على نحو مسؤول ولمصلحة الأمريكيين".