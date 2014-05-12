لافروف يدعو الغرب لمشاهدة تلفزيون بلاده لمعرفة حقيقة الوضع في أوكرانيا

موسكو ـ دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سفراء غربيين الإثنين إلى أن تستند تقاريرهم لبلادهم عن الأزمة في أوكرانيا على ما يشاهدونه على شاشة التلفزيون الروسي.

واتهم لافروف أوكرانيا بحجب مشاهدة التلفزيون الروسي على أراضيها وردد اتهامات كييف لموسكو قائلا إن وسائل إعلام الجمهورية السوفيتية السابقة تبث أكاذيب عن الأزمة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي "يحاولون فرض حصار إعلامي ويحجبون المعلومات غير المنحازة عن المشاهدين ومستمعي الإذاعة ويقدمون أكاذيب مخزية تماما."

وأضاف "يشاهد السفراء في موسكو ما يبثه التلفزيون الروسي على الهواء بوضوح وأنا واثق أنهم مضطرون لتقديم تقارير إلى عواصمهم عن الحقائق التي يشاهدونها على الهواء. بخلاف ذلك فإنهم يقومون بعمل غير مهني على الإطلاق."

وتنفي روسيا اتهامات الغرب بأنها تذكي النزعة الانفصالية في شرق أوكرانيا وتقول إن جارتها في أيدي قادة اليمين المتطرف برعاية الغرب. وحثت موسكو الغرب على استخدام نفوذه مع كييف لوقف العنف في الشرق.

وقال لافروف "لا شك أن واشنطن وبروكسل وعواصم أوروبية أخرى تعرف جيدا أساس ما يجري في أوكرانيا" مشيرا إلى أن القوى الغربية تحاول تحويل القاء اللوم على روسيا.

وتقول السلطات الأوكرانية إن الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد على حكم ذاتي في منطقتين بشرق أوكرانيا غير قانوني وانتقده أيضا الاتحاد الأوروبي. وتقول روسيا إنها تحترم نتيجة الاستفتاء و"إرادة الشعب".

وقال لافروف إنه لا توجد محادثات دولية جديدة في هذه اللحظة بشأن أوكرانيا وإن مثل هذه المناقشات غير مجدية لتهدئة الأزمة إلا إذا عقدت الأطراف المتنافسة في أوكرانيا محادثات مباشرة.