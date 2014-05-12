تشيكيا ترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاء في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، الاثنين، رفضها الاعتراف بنتائج الاستفتاء الذي أجري، الأحد، في منطقتي دونيسك ولوغانسك الواقعتين جنوب شرق أوكرانيا، معتبرة أن هذا الاستفتاء يتناقض والقانون الدولي ودستور أوكرانيا والمبادئ الديمقراطية.

واعتبرت في بيان لها، أن تنظيم الاستفتاء هو خطوة أخرى في التعكير المنظم والموجه القائم لاستقرار جنوب شرق أوكرانيا، ومحاولة لا يمكن السماح بها لتقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.

وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا في المواجهات المسلحة الداعية إلى إحياء النظام الدستوري في جنوب شرق أوكرانيا.

وعبرت عن دعمها لجهود الحكومة الأوكرانية في إجراء الإصلاحات الدستورية والعمل بالترتيب اللامركزي، معتبرة أن ذلك يمثل أساسا للحوار الوطني الضروري.

من جانبه أعلن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، بأنه لا يمكن الحديث عن أي شرعية للاستفتاء الذي جرى، الأحد، في أوكرانيا غير أن ما ظهر فيه يعكس مزاجا محددا يسود لدى الناطقين بالروسية في أوكرانيا.

واعتبر أن من المهم بمكان، أن يشارك أكبرعدد ممكن من الناس في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أوكرانيا في 25 من هذا الشهر، محذرا من أن مقاطعة هذه الانتخابات التي يجري الحديث عنها في شرق أوكرانيا ستكون انتصارا للقوى القومية المتشددة وللفاشية.

وشدد على أن الرئيس الجديد المنتخب لأوكرانيا سيتوجب عليه أن يبدأ محادثات مع ممثلي الناطقين بالروسية في أوكرانيا.