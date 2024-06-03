ترامب يعتزم طرد جنرالات الجيش الأمريكي المناوئين (فيديو)
كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته طرد جنرالات الجيش الأمريكي المناوئين له، في حال إعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتحدث ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، نشرت الأحد، عن عدة مواضيع رئيسية، أهمها ما يسعى إليه مع النائب العام إذا أعيد انتخابه، وما إذا كان سيرفع السرية عن عدة ملفات كانت موضع تآمر وتكهنات.
وقال ترامب إنه سوف ينتقم من خصومه وإن انتقامه سيكون ناجحاً، حسب تعبيره، مضيفاً: "هؤلاء أشخاص سيئون ومرضى ويقومون بأشياء مدمرة للغاية".
وأضاف أنه سوف يطرد جنرالات الجيش الأمريكي المعارضين له الذين باتوا معروفين لديه، وسيستبدلهم بموالين من حركته "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA).
وتابع المرشح الجمهوري الأوفر حظاً لمنصب الرئيس، أنه سيرفع السرية عن ملفات هجمات 11 سبتمبر واغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي ورجل الأعمال جيفري إبستين.
وحذّر الرئيس الأمريكي السابق، الذي يحاكم في قضايا جنائية، خلال المقابلة، من عواقب وخيمة قد تأتي من ولاية الرئيس الحالي بايدن الثانية، حال تمت إعادة انتخابه.