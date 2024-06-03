ترامب يعتزم طرد جنرالات الجيش الأمريكي المناوئين (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته طرد جنرالات الجيش الأمريكي المناوئين له، في حال إعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتحدث ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، نشرت الأحد، عن عدة مواضيع رئيسية، أهمها ما يسعى إليه مع النائب العام إذا أعيد انتخابه، وما إذا كان سيرفع السرية عن عدة ملفات كانت موضع تآمر وتكهنات.