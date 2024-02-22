نائب أمريكي: الشرق الأوسط سيشهد "نقطة تحول حقيقية" في الأسابيع المقبلة

أكد كريس كونز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، إن منطقة الشرق الأوسط ستشهد خلال الأسابيع القليلة المقبلة "نقطة تحول حقيقية".

واجتمع كريس كونز وزميله ريتشارد بلومنتال، مع مسؤولين لبنانيين، خلال زيارة إلى المنطقة، التي عصف بها الصراع عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.

وقال كونز: "الأسابيع القليلة المقبلة نقطة تحول حقيقية، لغزة وإسرائيل ولبنان والبحر الأحمر والعراق"، مضيفاً أن "إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد تكون له تبعات إيجابية للبنان".

وأضاف: "قد يتيح ذلك فرصة لمدة 45 يوماً، ويُرجح بشدة أن تكون خلال رمضان أيضاً، حينما يتسنى اتخاذ الخطوات التالية لبدء بناء الثقة التي من شأنها أن تفضي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701".

وأنهى القرار الصادر في 2006 آخر صراع كبير بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل وينص على وجوب عدم وجود أي فصائل مسلحة في رقعة بجنوب لبنان عدا الجيش اللبناني، بحسب "رويترز".

وتقدمت فرنسا بمقترح كتابي إلى لبنان في وقت سابق هذا الشهر. وقال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إنه يعمل على خطة عبر كونز عن أمله في أنها "تحرز تقدما مطرداً" من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وقال كونز: "أعتقد أنها ضرورة ملحة لكلا الطرفين أن يغتنما هذه الفرصة للتهدئة والانسحاب".

وذكر عضوا مجلس الشيوخ أنهما أبلغا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي يرأس حركة "أمل" المتحالفة مع ميليشيا حزب الله، بأن إسرائيل لم تصدر تهديداً أجوف بشن هجوم محتمل.

وقال بلومنتال: "إنه ليس مجرد كلام، بل ستنفذ. ونأمل أن يتم نقل هذه الرسالة إلى حزب الله".