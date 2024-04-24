يديعوت أحرونوت: استقالة وشيكة لقائدي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي

مشكلة أساسية

وعدّت استقالة حاليفا، أمس الأول الاثنين، مقدمة لسلسلة من الاستقالات، وفق العديد من التقارير والتحليلات التي وردت في الإعلام العبري خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وقالت "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، إن هناك مشكلة أساسية بشأن اختيار الشخصيات التي ستخلف قادة الجيش ورئاسة الأركان العامة و"الشاباك"؛ إذ إن القادة الجدد كانوا في مناصب، يُنسب إليها الإخفاق أيضًا، ويعدّون جزءًا من الفشل.

ولفتت إلى أن قائد الجبهة المركزية، اللواء يهودا فوكس، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة أنه سيستقيل من الجيش مع نهاية فترة تولّيه منصبه الحالي.

وفي الأشهر القليلة الماضية لم تتوقّف التقارير عن قرب استقالة قادة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الذين يتحمّلون مسؤولية الفشل في صدّ هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، إلا أن المبرّر للبقاء في مناصبهم كان الحرب، التي يتعيّن حسمها أولًا.

وفي فبراير الماضي أكّدت تقارير إعلامية أن رئيس الأركان العامة ورئيس "الشاباك" وكذلك رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا (المستقيل أمس الأول) مترددون في توقيت اختيار الموعد الأنسب للاستقالة.