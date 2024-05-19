أول تعليق من خامنئي على حادث طائرة "رئيسي"

طلب المرشد الإيراني، علي خامنئي، من مواطني بلاده عدم القلق، زأنه لن يكون هناك أي خلل في البلاد، كما طالب بعقد اجتماع لحشد جميع المرافق لمتابعة وضع الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال خامنئي في بيان : "نسأل الله أن يكون الرئيس الإيراني بأمان وأن يرده للأمة" داعيا الشعب الإيراني، "ألا يقلق وألا يكون هناك أي اضطراب في عمل الأمة"، وأن يطلبوا من الله "نجاة الرئيس".

وهذا أول تعليق من المرشد بشأن الحادث، ويأتي في وقت يترقب فيه الإيرانيون مصير الرئيس إبراهيم رئيسي بعد تعرض طائرته لحادث فوق محافظة أذربيجان الشرقية غربي إيران.

وفي وقت سابق، قال الدبلوماسي الإيراني السابق، أمير الموسوي، إن المرشد الأعلى علي خامنئي، سيصدر بيانا مهما وربما مؤلما، بشأن حادثة طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف الموسوي، إن البيان يأتي بعد اجتماع عقده خامنئي مع أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني، بشأن الحادث.

وفي وقت سابق مساء الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية بعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني بحضور المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي.

وقالت وسائل إعلام إخبارية مقربة من الحرس الثوري إنه "بدأ قبل قليل اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (أعلى هيئة أمنية) بحضور المرشد علي خامنئي"، من دون المزيد من التفاصيل.

وجاء هذا الاجتماع فيما لم تعثر السلطات الإيرانية، رغم استنفار كل طاقاتها، على مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي تحطمت بالقرب من غابات في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.